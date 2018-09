Valentin Popa a demisionat din functia de ministru al Educatiei

Ministrul Educatiei, suceveanul Valentin Popa, a demisionat din Guvern, conform stiripesurse.ro. Demisia ar fi venit dupa o discutie cu Liviu Dragnea. Popa a fost numit ministru la doua zile dupa ce s-a inscris in PSD Suceava, cu sprijinul presedintelul organizatiei judetene a partidului, Ioan Stan. Demisia acestuia a venit dupa ce liderul UDMR Kelemen Hunor a solicitat remanierea ministrului Educatiei pe motiv ca acesta a luat doua decizii fara a-i consulta pe reprezentantii UDMR. Este vorba despre invatarea limbii romane la clasele primare din scolile cu predare in limba materna si despre recunoasterea comasarii Universitatii Petru Maior cu Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures.Valentin Popa a confirmat ca a demisionat din functia de ministru al Educatiei deoarece nu este de acord cu solicitarea UDMR de modificare a ordonantei privind desfasurarea orelor de limba romana la clasele cu predare in limbile minoritatilor. 'Consider ca limba romana si Romania nu sunt de negociat', declara Valentin Popa. "Consider ca limba romana si Romania nu sunt de negociat. Nu putem institui un monopol al predarii limbii romane la aceste clase de catre invatatorii care sustin orele in limbile minoritatilor nationale. Solicitarea UDMR are un scop politic si este mai degraba centrata pe profesor decat pe elev. Toti copiii din Romania trebuie sa cunoasca limba romana pentru a avea o sansa sa traiasca si sa munceasca in Romania. Pana acum, in 28 de ani, nimeni nu a luat vreo masura pentru ca acesti copii sa invete mai bine limba romana. Iata ca prima incercare de acest gen este imediat solicitata a fi abrogata", a declarat joi Popa pentru Agerpress. Intre timp, se pare ca Liviu Dragnea i-a propus Ecatierinei Andronescu postul de ministru al Educatiei. Liviu Dragnea este de parare ca liderul UDMR, Kelemen Hunor, are dreptate cand spune ca nu va discuta alte proiecte cu cei din coaliţia de guvernare pana nu sunt rezolvate problemele din Educatie.