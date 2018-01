Rectorul Universitatii Suceava, Valentin Popa, a fost validat pentru functia de ministru al Educatiei. Luni, la ora 11:00, comisiile pentru invatamant ale Camerei Deputatilor si Senatului au avizat favorabil(cu 22 de voturi pentru si 12 impotriva) candidatura lui Valentin Popa pentru functia de ministru al educatiei nationale. "Astfel s-a concretizat propunerea organizatiei judetene PSD ca un sucevean sa preia aceasta functie extrem de importanta. Candidatul desemnat a expus obiectivele referitoare la invatamantul preuniversitar si universitar cuprinse in programul de guvernare al PSD precum si obiective stabilite de dumnealui. Maniera in care dl. Valentin Popa a raspuns la intrebarile formulate de parlamentarii ce fac parte din aceste comisii( printre care se numara si deputatul Alexandru Radulescu) a evidentiat premisele favorabile cresterii calitatii educatiei romanesti sub conducerea unui sucevean. Candidatura d-lui Valentin Popa va fi supusa votului plenului Parlamanetului Romaniei in aceasta dupa- amiaza.De asemenea, referitor la domeniul educatiei, dorim sa-i informam pe suceveni ca desi in judetul Suceava sunt mentionate ca exista 219 unitati scolare cu toaleta in curte, situatia este deja remediata prin implicarea guvernului social democrat. Astfel, numai in acest an, prin PNDL 2, 79 de scoli si 44 de gradinite vor fi renovate urmand ca pana la anul 2020 sa nu mai existe nicio scoala care sa nu indeplineasca standardele de calitate specifice mileniului 3. Sunt elemente concrete pe care Guvernul social democrat si parlamentarii sociali-democrati suceveni le prezinta locuitorilor judetului Suceava, spre deosebire de permanenta vaicareala a liberalilor suceveni menita sa dezinformeze", se arata intr-un comunicat de presa transmis de PSD Suceava.