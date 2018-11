Valiza suspecta, in gangul dintre doua cladiri, la Radauti. Politia e in alerta Vezi imagini

Desfasurare de forte, in centrul pe strada Volovatului din Radauti, marti seara. Cadre SRI si politisti au impanzit zona si au izolat-o din cauza unei valize suspecte. Cineva a sunat la 112 si a reclamat ca intr-un gang, intre doua cladiri se afla o valiza suspecta, de culoare portocalie. Fortele de ordine si genisti s-au deplasat la fata locului. S-au iau masuri de securitate sporite pentru ca nu cumva in interior sa fie o bomba. Dupa cateva ore politistii au constatat ca era vorba despre o alarma falsa. Valiza cu pricina fusese aruncata de un localnic si pusa acolo pentru a fi luata de oricine ar fi avut nevoie, ea putand fi folosita in continuare. In interior, au constatat genistii, nu se afla nimic.