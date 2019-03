Valutist jefuit in plina zi intr-o parcare din municipiul Suceava. Hotii au plecat cu 100.000 de euro FOTO

Vezi video momentul jafului

Patronul caselor de schimb valutar Kantor, Vasile Poenaru, fost jefuit in plina zi intr-o parcare din municipiul Suceava. Totul s-a petrecut joi dimineata in parcarea din spatele Alpha Bank, din zona Catedralei. Conform IPJ Suceava, trei persoane au furat 100.000 de euro din autoturismul valutistului dupa ce au fortat portbagajul cu ranga. Banii erau intr-o punga. Afaceristul are un apartament in zona si era in casa la momentul incidentului. Hotii au reusit sa fuga, dar au fost observati de mai multi martori. In fuga lor, acestia au lovit o masina parcata. Politistii au fost la fata locului si au ridicat probe. De asemenea, in trafic au fost facute filtre pentru prinderea autorilor. Trei femei au incercat sa ii opreasca, dar nu au reusit.Valutistul jefuit a declarat insa reporterilor ca el era in banca si ca i s-a furat un leu. Spargerea a fost surprinsa de camere de supraveghere. Indivizii aveau masti pe fata si manusi.In 60 de secunde masina a fost sparta si banii luati. Afaceristul nu a depus plangere pana acum si a spus ca va veni pentru audieri zilele urmatoare.Si in 2016 masina acestuia a fost sparta iar hotii au plecat atunci cu 70.000 de euro.