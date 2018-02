Vama. O soferita a lovit o femeie pe trecerea de pietoni

Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea determinarii alcoolemiei.

O soferita a lovit o femeie pe trecerea de pietoni. Luni, in jurul orei 12.00, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, din comuna Vama, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum si trafic, o femeie de 34 de ani din comuna Frumosu, nu a pastrat o distanta suficienta in mers fata de un autovehicul oprit in fata sa pentru a acorda prioritate de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentara, ocazie cu care, in incercarea de a evita coliziunea fata-spate, a efectuat o manevra de depasire neregulamentara, iar in momentul revenirii pe sensul initial de mers, a acrosat lateral autoturismul oprit in fata sa si a accidentat usor o localnica de 35 de ani, localnica, care, in calitate de pieton, se afla in traversarea drumului public pe marcajul pietonal. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea determinarii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.