Vant in rafale de peste 80 de km pe ora. Subprefectul judetului dispune verificarea starii panourilor si a bannerelor din localitati

Vantul continua sa bata cu putere in judetul Suceava, in rafale de peste 80 de kilometri la ora. Mai multi copaci au fost doborati pe carosabil, blocand drumuri, dar si in paduri sun doboraturi, silvicultorii urmand sa evalueze pagubele. In acest context, subprefectul judetului Suceava, Silvia Boliacu, a solicitat primariilor din judet, printr-o adresa transmisa luni 30 octombrie, sa verifice starea tehnica a tuturor panourilor publicitare si a bannerelor de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, astfel incat acestea sa nu reprezinte un pericol pestru trecatori si nici pentru soferi. In adresa Prefecturii se mentioneaza: , 'veti lua masuri ferme pentru desfiintarea urgenta a tuturor elementelor similare, neautorizate'.

Subprefectul Silvia Boliacu reaminteste primarilor si viceprimarilor din judet ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, au atributii in autorizarea lucrarilor de amplasare pe domeniul public, a panourilor publicitare, a bannerelor, etc, care presupun ancorarea la sol sau de alte elemente ale infrastructurii edilitare. Conform legislatiei in vigoare, acestea trebuie sa respecte anumite conditii: dimensiune, ancorare corespunzatoare, existenta barbacanelor (gaurilor) pentru vant, si altele. 'Toate actiunile de mai sus sunt menite a elimina riscurile potential generatoare de situatii de urgenta si de a creste siguranta pietonilor si a participantilor la traficul rutier', a declarat subprefectul Boliacu.