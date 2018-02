Vatra Dornei. Actiune pentru combaterea delictelor silvice

In cadrul actiunii au fost aplicate 27 sanctiuni contraventionale, in valoare de 10.800 lei.

Actiune pentru combaterea delictelor silvice. Politia Municipiului Vatra Dornei a organizat o actiune pe raza de competenta pe linia prevenirii si combaterii infractiunilor contra patrimoniului, a delictelor silvice si asigurarea unui climat de ordine publica si siguranta rutiera, la care au fost cooptati si specialisti silvici. Au fost legitimate 48 persoane si controlate 34 autovehicule. S-au constatat doua infractiuni si s-au aplicat 27 sanctiuni contraventionale, in valoare de 10.800 lei. Politistii au confiscat bunuri in valoare de 3.434 lei, constand in material lemnos si alte bunuri. Au mai fost retinute doua permise de conducere si retras un certificat de inmatriculare.

Marti, in urma continuarii cercetarilor in cauza din 26 februarie, cand, pe timpul executarii serviciului, politistii Postului de politie Cosna au constatat faptul ca, din fondul forestier apartinand Primariei din localitate si administrat de Ocolul Silvic Dorna, au fost taiati si sustrasi mai multi arbori, politistii si lucratorii Ocolului Silvic Dorna s-au deplasat la fata locului, ocazie cu care, au constatat faptul ca, persoane necunoscute au taiat ilegal, 31 de arbori din specia molid, cu un volum de 26,2 m.c. si o valoare de 8.819 lei. Cu ocazia cercetarilor, echipa de control a identificat in proximitatea locului comiterii faptei, pe terenul apartinand unui localnic, cantitatea de 20,939 m.c. de lemn, ce a fost depozitata de un barbat de 32 de ani, tot din comuna Cosna, care, in urma audierii a declarat faptul ca, lemnul ii apartine, dar nu detine documente legale de provenienta. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "taiere fara drept de arbori" si "furt de arbori", materialul lemnos identificat fiind confiscat si predat in custodie specialistilor silvici.