Vatra Dornei. Controale in baruri, cluburi, sali de jocuri si in trafic

In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 11.500 lei.

Controale in baruri, cluburi, sali de jocuri si in trafic. Politia Municipiului Vatra Dornei a organizat, sambata, o actiune pe raza de competenta pentru asigurarea unui climat de ordine publica si siguranta rutiera. In cadrul actiunii, au fost verificate 21 de baruri, cluburi si sali de jocuri si au fost legitimate 39 persoane. In acest context, s-a constatat savarsirea unei fapte penale si s-au aplicat 28 sanctiuni contraventionale, in valoare de 11.650 lei, din care 12 pentru incalcarea regimului legal de viteza. De asemenea, au fost confiscate bunuri in valoare de circa 3.166 lei, constand in 5,84 m.c. cherestea. Sambata, in jurul orei 12.00, o patrula din cadrul Sectiei 15 Politie Rurala Vatra Dornei a oprit pentru control pe raza comunei Poiana Stampei, autoutilitara condusa de un barbat de 47 de ani din judetul Neamt care transporta material lemnos si care, a prezentat un aviz de insotire neconform, care nu avea specificate dimensiunile si numarul de bucati de cherestea transportate. In cauza, s-a solicitat sprijinul specialistilor Garzii Forestiere Suceava, care, in urma inventarierii, au stabilit faptul ca, barbatul transporta cantitatea de 37,69 m.c. cherestea de esenta rasinoase si nu 31,75 m.c., conform documentelor. Societatea emitenta a avizului de insotire a materialului lemnos a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 5.000 lei, pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, iar materialul lemnos in plus, respectiv 5,84 m.c. cherestea, in valoare de 3.136 lei a fost confiscat si predat in custodie Ocolului Silvic Dorna Candrenilor.