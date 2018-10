Vatra Dornei. Doi contrabandisti retinuti si tigari in valoare de 100.000 lei confiscate

Doi contrabandisti retinuti si tigari in valoare de 100.000 lei confiscate, la Vatra Dornei. Duminica, in jurul 10.30, o patrula din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei a oprit pentru control pe strada Rosu din localitate, doua autoturisme conduse de doi barbati de 21 si 30 de ani, ambii din judetul Mehedinti.

In urma verificarii celor doua vehicule, politistii au identificat in portbagajul autoturismului condus de barbatul de 30 de ani, 2.070 pachete cu tigari, iar in cealalta masina condusa de tanarul de 21 de ani, 5.630 pachete cu tigari, toate de provenienta extracomunitara.

Tigarile in valoare de aproximativ 100.000 lei au fost confiscate, iar cele doua autoturisme au fost indisponibilizate la sediul politiei.

Suspectii au fost retinuti pentru 24 ore si incarcerati in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca, luni, sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Vatra Dornei pentru stabilirea unor masuri procedurale.

Politistii au intocmit in cauza doua dosare penale sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda, fiind sesizata si Directia Regionala de Accize si Operatiuni Vamale Iasi pentru stabilirea prejudiciului creat bugetului de stat.