Vatra Moldovitei. Un sofer a fost prins de politisti trransportand material lemnos fara acte

Barbatul s-a ales cu o amenda in valoare de 5.000 lei.

Un sofer a fost prins de politisti transportand material lemnos fara acte. Sambata, in jurul orei 12.30, o patrula din cadrul Sectiei 14 Politie Rurala Vama a oprit pentru control pe DJ 176 din comuna Vatra Moldovitei, autoutilitara condusa de un barbat de 44 de ani, din comuna Slatina, care transporta material lemnos. Intrucat existau suspiciuni cu privire la datele consemnate in avizul de insotire, respectiv ora plecarii era 05.45, iar ora opririi 12.30, politistii i-au solicitat detalii conducatorului auto, care a recunoscut faptul ca, se afla la al doilea transport, pentru care nu are documente de insotire.Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 5.000 lei pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, iar materialul lemnos in cantitate de 9,89 m.c. lemn rotund pentru cherestea de esenta rasinoase, in valoare de 3.293 lei, a fost confiscat și predat in custodie personalului silvic.