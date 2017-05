Vatra Moldovitei. Un sofer beat a fost imobilizat de politisti

Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Un sofer beat a fost imobilizat de politisti. Duminica, in jurul orei 23.00, in timp ce actiona pe DJ 176, pe raza localitatii Vatra Moldovitei, un echipaj rutier a efectuat semnal regulamentar de oprire unei autoutilitare, insa conducatorul auto nu s-a conformat si a continuat deplasarea circa 100-200 metri, dupa care, a oprit, a coborat de la volan si a fugit de la fata locului.Ulterior, soferul a fost identificat ca fiind un localnic de 44 de ani, proprietarul autoutilitarei care, la solicitarea politistilor a refuzat sa se legitimeze si s-a manifestat violent verbal, motiv pentru care, s-a procedat la imobilizarea acestuia prin incatusare. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.