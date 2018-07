Verdict suprinzator in cazul tinerei moarte in casa parintilor, la Poiana Stampei. Ea avea pancreatita acuta

Verdict socant al medicilor legisti in cazul tinerei de 18 ani, care a murit subit in casa parintilor sai, la Poiana Stampei.In urma efectuarii necropsiei a rezultat ca tanara suferea de pancreatita acuta, afectiune extrem de grava, care poate fi fatala. Lucia Elena Buzila, proaspata absolventa a unui liceu de arta, tocmai se inscrisese la o facultate din Cluj, de unde se intorsese marti.Tanara a luat masa cu parintii, marti seara, dupa care s-a retras in dormitorul locuintei. Miercuri, in jurul orei 12.00, mama ei a mers sa vada daca fiica ei s-a trezit, fiind tarziu. Atunci femeia a observat ca aceasta era rigida si nu prezenta semne vitale.Mama a sunat disperata la 112. La fata locului au ajuns doua echipaje medicale, care din nefericire nu au mai putut face nimic pentru tanara, constatand decesul. Potrivit Bistriteanul.ro, tanara, absolventa a Liceului de Arte "Corneliu Baba" din Bistrita, urma sa afle in cateva zile daca a fost acceptata sa studieze arhitectura la o universitate din Danemarca. Lucia Buzila a venit in Bistrita in urma cu patru ani, cand a devenit eleva Liceului de Arte. Tanara s-a imprietenit cu una dintre colege, Denisa, si au devenit nedespartite. In seara de dinaintea tragediei, fata a stat de vorba cu prietena ei pe Internet pana tarziu. "Pentru mine, ea e ca si fata mea adoptiva. A fost colega cu Denisa inca din clasa a IX-a, din cel de-al doilea semestru. Din clasa a X-a, fetele noastre au stat impreuna in acelasi apartament. Au invatat si s-au distrat impreuna. Au aplicat pentru Danemarca impreuna. A fost cu noi in vacante. Era ca si parte a familiei noastre. Aseara a povestit pe messenger, pana dupa miezul noptii cu Denisa. Au ras, si-au facut planuri etc. Azi la amiaza am aflat ca a murit. S-a pus la somn si nu s-a mai trezit. Doar ce am fost la Festivalul Celtic, in weekend. Suntem socati", a declarat pentru sursa citata Gabriela P., mama Denisei.