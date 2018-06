Veresti. Un sofer a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate, dupa care s-a oprit in curtea unei case

Barbatul de 48 de ani avea o alcoolemie de 0,85 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer beat a facut prapad la Veresti. Duminica, in jurul orei 20.35, un barbat de 48 de ani, din Veresti, in timp ce conducea autoturismul marca VW Golf, pe DJ 290, pe raza localitatii de domiciliu, pe fondul neatentiei si a consumului de bauturi alcoolice, nu a adaptat viteza intr-o curba la stanga, a intrat in derapaj, dupa care a lovit un stalp de electricitate, oprindu-se in curtea unui imobil. Din accident a rezultat ranirea conducatorului auto. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,85 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".