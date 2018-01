Veresti. Un tanar cu permisul retinut a ajuns cu masina pe calea ferata, dupa ce s-a izbit violent de un parapet VIDEO

Un tanar cu permisul retinut a ajuns cu masina pe calea ferata, dupa ce s-a izbit violent de un parapet. Duminica, ora 22.45, un tanar de 25 ani, din comuna Veresti, in timp ce conducea pe D.C. 65, din localitatea Bursuceni, autoturismul marca Opel, la pasajul CFR, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu parapetul metalic situat dupa sinele de cale ferata. Din impact autoturismul a fost proiectat partial pe calea ferata. Din accident a rezultat vatamarea corporala a conducatorului auto si avarierea autoturismului. Un participant la trafic l-a scos pe tanar din autoturism, dupa care a sunat la 112. La fata locului au ajuns pompierii. Autoturismul a fost scos de pe calea ferata. Din cauza leziunilor suferite, conducatorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, dar la spital i s-au prelevat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in baza de date s-a stabilit ca tanarul are permisul de conducere retinut din data de 16 octombrie 2017 pentru comiterea infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducere sub influenta alcoolului sau a altor substante". Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere".