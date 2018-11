Vernisajul Expozitiei de linogravuri, la Colegiul National Mihai Eminescu

Muzeul Bucovinei in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Suceava, la initiativa inspectorului scolar pentru arte Ceica Loredana Mihaela, organizeaza o serie de expozitii itinerante in scolile si colegiile municipiului Suceava, urmarind promovarea artelor, cunoasterea personalitatilor artistice locale si a valorilor de patrimoniu aflate in colectiile muzeului.

Vernisajul Expozitiei de linogravuri va avea loc marti, 6 noiembrie, ora 13.00, la Colegiul National "Mihai Eminescu", hol parter.

Aceasta expozitie reuneste lucrari realizate de copiii participanti la Atelierul de gravura "Alternative picturale" organizat de Muzeul Bucovinei in luna august a acestui an. Acest atelier face parte dintr-un proiect mai mare sub numele "Din secretele maestrilor - lumina si culoare" organizat pentru prima oara in 2012 cu finantare AFCN.

Din 2013 proiectul este finantat de Consiliul Judetean Suceava si in acest an se afla la cea de a VII-a editie.

Linogravurile expuse pe simezele Colegiului National "Mihai Eminescu" au fost realizate de elevi de la scolile si colegiile din municipiul Suceava si imprejurimi, sub indrumarea Cameliei Rusu-Sadovei, profesor al Colegiului de Arta "Ciprian Porumbescu", membra U.A.P.R. Filiala Suceava si colaboratoare a Muzeului Bucovinei. Prin acest atelier se urmareste familiarizarea copiilor cu tehnici artistice noi, diferite de abordarile clasice recomandate de programa scolara pentru disciplina Educatie plastica, aria curriculara Arte.

"Muzeul Bucovinei doreste ca prin organizarea de expozitii cu lucrari realizate de copii sa sprijine exprimarea sensibilitatii, imaginatiei si creativitatii artistice in creatii plastice proprii si sa incurajeze participarea lor la atelierele de arta ca optiune de petrecere a timpului liber pe perioada vacantei, dar si in timpul anului scolar. In acest demers muzeul este sustinut de Inspectoratul Scolar Judetean Suceava si institutiile scolare din subordine prin acest parteneriat incheiat intre parti", se arata intr-un comunicat transmis de Muzeul Bucovinei.