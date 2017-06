Vernisajul expozitiei - concurs de desene Vis de copil in casa bunicilor, la Hanul Domnesc

Premiile acordate de Muzeul Bucovinei au fost in valoare de 1800 lei.

La Muzeul Etnografic Hanul Domnesc a avut loc joi vernisajul expozitiei - concurs de desene Vis de copil in casa bunicilor aflata la cea de a XXI-a editie, organizata de catre Serviciul Etnografie. Anul acesta, cele 125 de lucrari ale copiilor participanti, de la 22 scoli din municipiul Suceava si din judet, au avut ca tema "Proverbe si zicatori in traditia populara". Comisia de jurizare care a decis acordarea premiilor pentru cei mai talentati copii a fost formata din profesori de specialitate de la scolile cu cel mai mare numar de participanti la concurs si specialisti din cadrul muzeului. Astfel, presedinte de comisie a fost Inspector Arte - Ceica Loredana de la Inspectoratul Scolar Judetean, secretar - prof. Asimionesei Iulian de la Colegiul de Arta "C.Porumbescu", membri - prof. Roxana Bliortu de la Colegiul de Arta "C.Porumbescu", prof. Beldeanu Mihaela de la Scoala Gimnaziala nr 10 si muzeograf Crusninschi Maria - Serviciul Etnografie. Premiile pe categorii de varsta(7 - 11 ani respectiv 12 - 15 ani) s-au acordat astfel: Premiul I - Poamaneagra Stefania Miruna - Scoala Gimnaziala nr 10 Suceava, Gales Alexandru, Stoenescu Anubis Claudia - Colegiul de Arta, Grigoriiciuc Luisa – Colegiul "Latcu Voda" Siret; Premiul II - Anton Maia Anastasia, Dragoi Magdalena - Colegiul de Arta, Manolache Iustina - Scoala Gimnaziala nr 10 Suceava, Rusu Theodora - Colegiul National Petru Rares, Bida Teodora - Scoala Gimnaziala M.Eminescu Radauti; Premiul III - Craciun Letitia - Scoala Gimnaziala Ion Creanga, Stefan Bliortu - Colegiul de Arta, Matepiuc Estera - Scoala Gimnaziala Danila, Asimionesei Andrei - Scoala Gimnaziala Nr 3, Hirghiligiu Cipriana Crina - Colegiul Stefan cel Mare, Floroiu Diana-Maria - Colegiul de Arta. Premiile acordate de Muzeul Bucovinei au fost in valoare de 1800 lei.Organizatorii au acordat si 36 de mentiuni, cate 13 pentru fiecare categorie de varsta. Copiii au primit diplome, dulciuri si s-au delectat cu momente artistice oferite de elevi de la Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu" Suceava. Expozitia - concurs de desene organizata la Hanul Domnesc va putea fi vizitata in perioada 8 - 23 iunie, de miercuri pana duminica intre orele 10 - 18.