Vernisajul expozitiei Bucovina in pictura lui Mircea V.Hrisca, la Muzeul de Istorie

Sucevenii sunt invitati marti, 23 octombrie, de la ora 16.00, la Muzeul de Istorie la vernisajul expozitiei Bucovina in pictura lui Mircea V.Hrisca.Prezinta lector univ. Florica Diaconescu si prof. univ.dr. Mihai Iacobescu.Momentul muzical va fi asigurat de Ana Creanga.

Mircea V. Hrisca (n. 23 noiembrie 1938, Doroteia, judetul Suceava - d. 30 ianuarie 2005, Suceava), a fost un pictor si grafician roman. Membru al U.A.P.Studiaza la Scoala Medie de Arte Plastice, Iasi(1953-1957) si la Institutul de Arte Plastice "Ion Andreescu", Cluj(1957-1963). A fost muzeograf la Muzeul Judetean Suceava si profesor la Scoala Populara de Arta Suceava. Expozitii personale: Centrul minier Ostra (1974), Suceava (1974, 1976, 1982, 1985, 1986, 1987, 1990, 2000). Expozitii colective si de grup la Galati, Bucuresti, Suceava s.a. A avut lucrari in colectii din tara si strainatate.

Realizeaza pictura si grafica (portret, natura statica, compozitie, peisaj). Stapan pe tehnica contrastelor a fost unul dintre artistii de marca din Bucovina, care si-a "construit" un stil original, inconfundabil in pictura.

A fost distins cu premii de prestigiu: Premiul I, 1976 si Marele Premiu, 1980 la Festivalul Concurs "Voronetiana"; Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Ofiter (2000) si indemnizatie de merit (2004).