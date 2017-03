Vernisajul expozitiei de fotografie Karel Zdenek Liman, la Muzeul de Istorie Suceava

Expozitia va fi deschisa publicului in perioada 14 martie -3 aprilie .

Muzeul Bucovinei si Centrul Ceh Bucuresti va invita marti, 14 martie, ora 14.00, la Muzeul de Istorie Suceava, in Sala POD, la vernisajul expozitiei de fotografie Karel Zdenek Liman, arhitectul ceh al Casei Regale a Romaniei. Prezinta prof.dr.arh. Sorin Vasilescu. Expozitia prezinta date biografice, proiecte puse in opera de arhitectul Liman si insemnatatea sa pentru evolutia arhitecturii moderne romanesti. Karel Zdenek Liman(1855-1929) arhitect ceh cu studii la Praga si Munchen, specializare la Viena a fost, timp de 35 de ani, in serviciul Casei Regale a Romaniei(1894-1929), si din 1904, sef al Biroului regal de arhitectura. I s-au incredintat din ordinul Regelui Carol I importante lucrari de arhitectura, reconfigurarea, amplificarea si redecorarea castelului Peles, proiectul si constructia castelului Pelisor, refacerea tuturor cladirilor adminstrative de pe Domeniul regal Peles; iar in perioada Romaniei Mari, Líman si echipa sa vor avea ca proiect principal reamenajarea interioarelor castelului Bran ca resedinta de locuit pentru Regina Maria, operatiuni ce se desfasoara in respectul monumentului istoric.Expozitia va fi deschisa publicului in perioada 14 martie -3 aprilie.