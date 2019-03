Veteran de razboi, sarbatorit de comunitate, la Bosanci, la implinirea a 100 de ani FOTO

Sarbatoare mare, la Bosanci, acolo unde pe 23 martie comunitatea a organizat in cadru festiv ziua de nastere a unui localnic de 100 de ani, veteran de razboi si tatal a 6 copii. Primarul Neculai Miron si Consiliul Local i-au pregatit batranului o surpriza de ziua lui si oamenii s-au strans sa il sarbatoreasca, fiind cea mai varstnica persoana din Bosanci. Este vorba despre George Curic, un adevarat personaj, care a luptat in cele doua razboaie mondiale si a petrecut 5 ani intr-un lagar din Rusia. Acesta a primit din partea autoritatilor locale o diploma aniversara, un premiu de 1.000 de lei, flori dar si un tort mare cu inscriptia '100 de ani'. Toate i-au fost oferite chiar de catre primarul Neculai Miron (ALDE) in semn de pretuire din partea comunitatii si de respect.