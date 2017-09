Viceprimarul Lucian Harsovschi ii acuza pe consilierii locali al PSD ca sunt inca in campania electorala si resping un proiect vital pentru Suceava

Este vorba despre un proiect de hotarare prin care sa se infiinteze peste 4.300 de locuri noi de parcare in municipiul resedinta de judet.

Viceprimarul Sucevei, Lucian Harsovschi, ii cheama la dialog pe consilierii locali ai PSD si ii indeamna sa lase campania electorala si sa voteze in interesul sucevenilor un proiect de hotarare prin care sa se infiinteze peste 4.300 de locuri noi de parcare in municipiul resedinta de judet. Redam mai jos comunicatul postat de Lucian Harsovschi pe pagina sa de socializare:

'In luna iulie, pe 27, am propus Consiliului Local un proiect de hotarare prin care sa inventariem 4364 de locuri noi de parcare. Dupa aprobarea acestui proiect, urma intabularea acestor suprafete si apoi modernizarea lor. Aveau de castigat atat sucevenii cu masini, prin construirea acestor locuri de parcare, dar si cei care doresc mai mult spatiu verde. Dupa bordurare, asfaltare, marcare si delimitare, spatiul verde care ramanea era intr-adevar protejat de tot pietrisul actual pe care si l-au pus oamenii pentru a-si parca masinile si, mai mult, odata cu Registrul Spatiilor Verzi, terenurile ramase se puteau reabilita. Era un punct T0, deoarece orice alta interventie asupra spatiului verde era evidentiata imediat si sanctionata! Din motive neintelese nici acum, consilierii PSD nu au votat acest proiect. Explicatia lor nu am inteles-o, nefiind coerenta deloc, singurul lucru pe care l-am dedus eu era acela ca ei nu doresc sa se faca lucrurile in 'graba' (sa mai stam 3 ani, poate castiga ei Primaria si abia atunci se vor gandi cum sa faca). Spun ca nu au logica PSD-istii deoarece, la mai bine de o luna distanta, pe 31 august, a avut loc o noua sedinta ordinara de C.L. Suceava.

Am tot asteptat sa vina sa spuna cum vad ei aceste parcari, ce e rau in acest proiect si care este viziunea lor pentru a pune un proiect comun pe ordinea de zi.Ei bine, am asteptat si dupa inmanarea mapelor cu proiectele supuse dezbaterii, poate vor aduce ideile lor chiar in ziua sedintei si, de ce nu, sa repunem proiectul pe ordinea de zi suplimentara din 31 august. Ei bine, stimati suceveni, nu au facut acest lucru demonstrand inca o data ca dau dovada de demagogie. In schimb, prin nevotarea proiectului din 27 iulie, au lasat sucevenii fara parcari modernizate! Asadar, in septembrie, vom repune proiectul pe ordinea de zi in forma initiala si poate le vine mintea la cap si il voteaza (si datorita presiunilor facute de dvs., sucevenii). Ii invit respectuos la treaba alaturi de noi, ii rog sa vina cu proiecte, nu doar cu critici neconstructive, sa nu mai respecte “ordinul pe unitate” pe care l-au primit, acela de a se opune la tot si la toate si sa lase campania electorala deoparte deoarece mai este mult pana in 2020'.