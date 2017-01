Vicovean urmarit international pentru contrabanda, prins de politisti pe Aeroportul Suceava, pe cand se intorcea de la Londra

Este vorba despre un tanar de 23 de ani, pe nume Schipor Ionel, condamnat la 2 ani de inchisoare.

Un contrabandist de tigari din Vicovu de Sus, dat in urmarire internationala pentru ca pe numele sau exista un mandat de arestare, a fost prins de politistii suceveni, joi seara, din Aeroportul Stefan cel Mare. Este vorba despre un tanar de 23 de ani, pe nume Schipor Ionel, condamnat la 2 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de instigare la contrabanda.

In baza informatiilor existente la nivelul IPJ Suceava, joi ora la ora 21.15, urmaritul a fost localizat, identificat si arestat in incinta Aeroportului Stefan cel Mare Suceava. Acesta tocmai se intorsese in Romania cu zborul companiei WIZZ AIR, din directia aeroportului Luton, Londra, si a aterizat pe Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava, la ora 21.10. Dupa ce a fost ridicat de pe aeroport, Schipor Ionel a fost preluat de IPJ Suceava, escortat de mascati si introdus in Penitenciarul Botosani. Tanarul a facut parte dintr-o ampla retea de trafic de tigari adus in tara din Ucraina prin fasia verde, in zona Straja, retea destructurata de DIICOT. De asemenea, joi, ora 15:00, a fost localizat si retinut Marian Ureche de 53 ani din Radauti, fata de care Tribunalul Suceava a emis mandatul de executare a pedepsei inchisorii din data 23 decembrie 2016, fiind condamnat la 5 ani 6 luni si 20 zile ani inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de "act sexual cu un minor", "lipsire de libertate in mod ilegal" si "pornografie infantila". In urma unor informatii obtinute de politistii Biroului Supravegheri Judiciare si exploatate impreuna cu politistii compartimentului "Urmariti", persoana in cauza a fost identificata si retinuta intr-o garsoniera in care se ascundea pe raza mun. Suceava. Barbatul figura urmarit prin dispozitia I.G.P.R. din 24 decembrie 2016.