Vicovu de Jos. Un sofer beat a provocat un accident rutier

Accident rutier la Vicovu de Jos, provocat de un sofer beat. Duminica, in jurul orei 17.00, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a fost sesizata prin "S.N.U.A.U 112", despre faptul ca, pe raza comunei Vicovu de Jos, a avut loc un eveniment rutier, iar conducatorul auto este sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii deplasati la fata locului, au identificat in intersectia DN 2H, cu DN 2E, zona denumita popular Dabaca, un autovehicul ce prezenta avarii si pe conducatorul auto, un localnic de 43 de ani, care a declarat faptul ca, a fost singur in autovehicul in momentul accidentului, nu a suferit leziuni si nu solicita acordarea de ingrijiri medicale. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,86 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, barbatul a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.