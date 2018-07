Vicovu de Sus. Beat la volan, un tanar a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu o alta masina FOTO

In urma accidentului doua persoane au fost ranite.

Beat la volan, un tanar a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu o alta masina. Accidentul a avut loc, vineri, in jurul orei 21.00, pe strada Calea Bucovinei, din orasul Vicovu de Sus. Un tanar de 24 ani, din comuna Brodina, in timp ce conducea autoturismul marca BMW, nu a putut evita coliziunea cu autoturismul marca Audi, condus de un barbat de 29 ani, din comuna Straja, care circula pe contrasens. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a soferului de 24 de ani, precum si a pasagerului din autoturismul condus de catre acesta, un tanar de 21 ani, din comuna Brodina. Pana la sosirea echipajului de politie la fata locului, soferul de 29 de ani a parasit locul producerii accidentului, sosind ulterior, dupa cateva minute. Conducatorul auto de 24 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, dupa care i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.Soferul de 29 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,67 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infracţiunilor de: "vatamare corporala din culpa", "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".