Vicovu de Sus. O soferita a intrat cu masina pe contrasens direct intr-o caruta

In urma accidentului doi copii de patru si zece ani au fost raniti.

O soferita a intrat cu masina pe contrasens direct intr-o caruta. Accidentul a avut loc marti, in jurul orei 11.00, pe strada Dacia, din orasul Vicovu de Sus. O localnica de 47 de ani, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu atelajul hipo condus regulamentar de o femeie de 29 de ani, din aceeasi localitate. Din accident, a rezultat ranirea celor doi minori, pasageri in atelajul hipo, care au fost transportati la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cele doua femei au fost testate cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.