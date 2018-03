Vicovu de Sus. Pieton prins intre un autoturism si un gard

Victima a fost transportata cu ambulanta la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.

Pieton prins intre un autoturism si un gard. Miercuri dimineata, in timp ce conducea autoturismul pe strada Aron Pumnul din orasul Vicovu de Sus, un barbat de 33 de ani, din judetul Iasi, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, intrand in coliziune cu un autoturism parcat in afara partii carosabile si care, in urma impactului, a surprins intre spatele vehiculului si temelia unui gard pe un localnic de 34 de ani, pe care l-a accident. Victima a fost transportata cu ambulanta la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.