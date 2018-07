Vicovu de Sus. Tanar aflat pe motoscuter, ranit dupa ce o masina a intrat in el FOTO

In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto.

Tanar aflat pe motoscuter, ranit dupa ce o masina a intrat in el. Accidentul a avut loc, marti dupa-amiaza, pe raza orasului Vicovu de Sus. O femeie de 28 de ani nu s-a asigurat cand a iesit cu autoturismul din parcarea Scolii Nr.2, si a intrat in coliziune cu motoscuterul, condus de un localnic de 18 ani. In urma impactului conducatorul motoscuterului a fost ranit. Cei doi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.