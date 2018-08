Vicovu de Sus. Tigari de contrabanda in valoare de aproape 55.000 lei, gasite ascunse intr-o anexa FOTO

Tigarile au fost ridicate in vederea confiscarii iar in continuare se fac verificari in vederea identificarii persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.

Tigari de contrabanda in valoare de aproape 55.000 lei, gasite ascunse intr-o anexa. La nivelul Sectorului Politiei de Vicovu de Sus s-a desfasurat marti o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 16.30, oamenii legii au observat in apropierea frontierei de stat doua persoane care nu isi justificau prezenta in zona.Politistii de frontiera au actionat pentru retinerea barbatilor efectuand somatiile legale prin voce, moment in care acestia s-au retras pe teritoriul ucrainean. Imediat au fost informate autoritatile ucrainene in vederea identificarii persoanelor implicate, concomitent cu dispunerea unor masuri de cercetare a zonei. Astfel, oamenii legii au descoperit in apropiere, ascunse intr-o anexa gospodareasca izolata, 11 de colete care contineau cantitatea de 4.690 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de 54.800 lei. Tigarile au fost ridicate in vederea confiscarii iar in continuare se fac verificari in vederea identificarii persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.