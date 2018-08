Vicovu de Sus. Tigari in valoare de peste 67.000 lei abandonate, dupa ce politistii de frontiera au tras cinci focuri de arma FOTO

In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si trecere frauduloasa a frontierei de stat.

Tigari in valoare de peste 67.000 lei abandonate, dupa ce politistii de frontiera au tras cinci focuri de arma. Luni, in jurul orei 20.00, un echipaj din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Vicovu de Sus a observat trei persoane care transportau, de la frontiera de stat spre localitatea Vicovu de Sus, mai multe colete voluminoase.

Oamenii legii au actionat pentru retinerea celor in cauza, iar in momentul in care barbatii au observat echipajul politiei de frontiera au abandonat coletele si au fugit catre teritoriul ucrainean.

Deoarece persoanele in cauza nu s-au supus somatiilor legale prin voce, politistii de frontiera au tras cinci focuri de avertisment in plan vertical, cu respectarea prevederilor legale.

Imediat, au fost anuntate si autoritatile ucrainene despre caz in vederea cercetarii in comun a evenimentului de frontiera.

La fata locului au fost descoperite mai multe colete cu tigari de provenienta ucraineana, care au fost transportate la sediul sectorului, unde, in urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 5.740 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana.

Tigarile in valoare de 67.100 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar in cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si trecere frauduloasa a frontierei de stat, la final urmand a se lua masurile legale ce se impun.