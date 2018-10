Vicovu de Sus. Un tanar de 17 ani s-a urcat fara permis la volan si a intrat intr-o autoutilitara

Minorul a fugit. A fost urmarit si prins ulterior de celalalt conducator auto.

Un tanar de 17 ani a avariat o autoutilitara dupa care a fugit de la fata locului. Accidentul a avut loc pe strada Romana, din orasul Vicovu de Sus, miercuri dimineata. Un localnic de 63 de ani a oprit autoutilitara pe partea dreapta a drumului, moment in care, a fost acrosat de un autoturism marca Audi A6, cu volan pe partea dreapta, inmatriculat in Irlanda, condus din sens opus de E.M, de 17 ani, din aceeasi localitate. Dupa impact, E.M a plecat de la fata locului, fiind urmarit si retinut de celalalt conducator auto. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. E.M. s-a ales cu dasar penal privind infractiunea de conducerea unui autovehicul fara permis de conducere.