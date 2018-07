Vicovu de Sus.Accident rutier dupa ce o soferita nu a acordat prioritate la schimbarea directiei de mers FOTO

Accident rutier dupa ce o soferita nu a acordat prioritate la schimbarea directiei de mers. Miercuri, in jurul orei 16.30, in timp ce conducea autoturismul pe strada Stefan cel Mare, pe raza orasului Vicovu de Sus, o femeie de 38 de ani, din comuna Bilca, a intentionat sa efectueze virajul la stanga, insa nu a observat autoturismul condus din sens opus de un localnic de 50 de ani si a intrat in coliziune cu acesta. Din accident a rezultat ranirea conducatorului auto. Cei doi soferi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.