Vijeliile au facut ravagii in judetul Suceava. Peste 27.000 de consumatori au ramas fara energie electrica FOTO

Vijeliile au facut ravagii in judetul Suceava duminica seara si duminica noapte, mai ales in zona de munte. Peste 27.000 de consumatori au ramas fara energie electrica. La Brosteni zeci de copaci au fost pur si simplu luati de vantul puternic, cu aspect de tornada, spun localnicii, si dusi in drum. Astfel, drumul judetean care face legatura intre Brosteni si Darmoxa a fost blocat pe o distanta de 400 de metri de copaci si busteni, peste 150 de oameni ramanand blocati. Doboraturi au fost si in padure, pagubele urmand sa fie evaluate de silvicultori. Conform prefectului de Suceava, Mirela Adomnicai, in zona au intervenit cu utilaje toata noaptea silvicultorii si angajatii Primariei Brosteni, iar drumul a fost deblocat luni in jurul orei 11.00.In urma manifestarii fenomenelor meteo periculoase din cursul zilei de duminica, pompierii militari suceveni au intervenit, incepand cu ora 18, petru defrisarea unor arbori cazuti pe carosabil si peste firele unor retele de curent electric, in municipiul Campulung Moldovenesc(pe strada Sandru, sase arbori), in municipiul Vatra Dornei (strada Caprioara, 20 de arbori) si in comuna Poiana Stampei(un arbore). Probleme din cauza vantului puternic s-au inregistrat in tot judetul, duminica noaptea fiind peste 27.000 de consumatori, din 55 de localitati, ramasi fara energie electrica dupa ce firele de tensiune au fost rupte. In localitati precum Ostra, Frasin sau Malini, ar fost arbori doborati de vant si gospodarii ramase fara curent electric. Luni dupa amiaza, se mai lucra pentru reluarea furnizarii energiei electrice in 11 localitati sucevene, dar vantul continua sa bata cu putere la munte.