Vijeliile au facut ravagii.Tornada la Poiana Stampei, sute de calatori blocati si copaci smulsi de vant GALERIE FOTO

Aproximativ 20.000 de consumatori au ramas fara energie electrica.

Vijeliile au facut ravagii noaptea trecuta in zona de munte a judetului Suceava. Aproape 20.000 de consumatori au ramas fara curent electric. Zeci de copaci au fost smulsi si au cazut pe drumuri dar si peste firele de tensiune sau chiar peste case. In zona Vatra Dornei au fost acoperisuri smulse de vant sau care au ajuns peste masini. Din fericire nu au fost persoane ranite. 500 de calatori din doua trenuri au stat ore intregi blocati in gara Vatra Dornei dupa ce liniile de inalta tensiune au fost rupte de copaci cazuti. In final, trenurile au plecat pe o ruta ocolitoare si zeci de pasageri care mergeau spre Cluj au fost preluati cu un autocar. Si DN 17 a fost blocat de copaci cazuti pe carosabil in mai multe zone. Vijeliile au facut prapad si in paduri, conform silvicultorilor, volumul doboraturilor de vant inregistrate in noaptea de duminica spre luni fiind de peste 30.000 de metri cubi in judet. Urgie a fost si la Poiana Stampei, unde linia de medie tensiune a fost distrusa in mai multe zone. Primarul comunei, Vilut Mezdrea, spune ca a fost o tornada in adevaratul sens la cuvantului si ca nu a mai vazut asa ceva pana acum. Garduri de la gospodarii au fost puse la pamant sau au cazut peste masini, avariindu-le iar zeci de copaci au fost doborati peste linii de tensiune sau in drum. Cei de la primarie au intervenit toata noaptea pentru inlaturarea pagubelor facute de vantul puternic. Mezdrea a mentionat ca cinci turisti care erau in drumetie pe masivul Calimani si care au fost suprinsi de furtuna au fost in final recuperati si dusi in adaposturi la timp si fara ca nimeni sa fie ranit. UPDATE:Potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Suceava, luni la ora 13, nu erau bransate la curentul electric 18 localitati din judetul Suceava, iar circulatia feroviara pe magistrala Moldova Ardeal se desfasura cu intarziere intre Floreni si Silhoasa. Astfel, nu aveau curent electric 3993 consumatori din Breaza, Izvoarele Sucevei, Moldova Sulita, Iacobeni, Pojorata, Vatra Moldovitei, Moldovita, Carlibaba, Brosteni, Saru Dornei, Vatra Dornei, Dorna Arini, Poiana Stampei, Straja si Brodina. La ora respectiva erau in teren 14 echipe de interventie ale EON-Delgaz. In ce priveste circulatia feroviara, luni dimineata a fost reluata legatura pe Magistrala Moldova- Ardeal, dar cu intarziere de circa o ora, pentru fiecare garnitura de tren, intrucat, intre statiile Floreni si Silhoasa locomotivele electrice au fost inlocuite cu cele Diesel. Se estimeaza ca remedierea liniei electrice a retelei feroviare se va produce in maximum 48 de ore.Primaria Vicovu de Sus a transmis ca a fost luat de furtuna acoperisul unei locuinte. Familia respectiva nu a fost evacuata, intrucat casa e locuibila. Primaria Vatra Dornei a comunicat accidentul unui lucrator al Telekom, care a cazut de pe un stalp si a suferit o fractura la tibie. Barbatul a fost internat la Spitalul Judetean Suceava, fiind in afara pericolului. Drumurile nationale, judetene si comunale de pe raza judetului Suceava au fost descongestionate, iar ceilalti gestionari ai infrastructurilor publice nu au semnalat probleme in furnizarea serviciului prestat catre populatie. De asemenea, nu au fost afectate scoli.