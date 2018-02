Violatorul in serie de la Stroiesti a ajuns din nou in arest dupa ce la betie a furat o masina si a plecat cu ea

Tanarul a fost condamnat anterior la sase ani inchisoare pentru savarsirea unei infractiuni de viol, fiind eliberat conditionat la data de 21 septembrie 2017 cu un rest de pedeapsa de 392 zile. Foto:evz.ro

Un violator in serie, care a stat inchis pana in 2016 in Penitenciarul Botosani, a ajuns din nou in arest, de aceasta data dupa ce, aflat in stare avansata de ebrietate, a furat o masina cu cheile in contact si a plecat cu ea la plimbare prin Gura Humorului, chiar daca nu detine permis de conducere. A fost prins de politisti, retinut pentru 24 de ore iar miercuri a primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, fiind dus in arestul IPJ Suceava. Individul de 26 de ani, din localitatea Stroiesti, pe nume Vasile Ionut Oprisan, a violat doua tinere, sub amenintarea cu moartea, dupa ce le-a luat cu forta din strada si le-a dus in locuri retrase. Una din victime a fost atacata pe cand se intorcea seara de la serviciu si tarata pe un teren viran a unei foste mori din Stroiesti. In vara anului 2014, pe cand tanarul isi ispasea pedeapsa la Penitenciarul Botosani, acesta a fost abuzat sexual de alti trei puscariasi, care au vrut sa ii dea o lectie dupa ce au aflat pentru ce fapte a fost acesta condamnat. El a fost violat de un coleg de celula, la dus, in timp ce alti doi il tineau, cei trei fiind ulterior cercetati si condamnati la alti ani de inchisoare dupa ce Oprisan a facut plangere impotriva lor. Avand in vedere activitatea infractionala a lui Oprisan, judecatorii au decis zilele acestea sa fie arestat preventiv.