Violatorul in serie de la Stroiesti, care la betie a furat o masina, le-a spus politistilor ca a fost batut si nu ca a avut accident

El a fost trimis in judecata. Initial, individul nu a vrut sa recunoasca ca a fost implicat intr-un accident si le-a spus politistilor ca a fost batut.

Violatorul in serie de la Stroiesti care beat fiind si fara permis a furat o masina si s-a rasturnat cu ea pe un camp, a fost trimis in judecata. El le-a declarat initial politistilor ca a fost batut si nu a vrut sa recunoasca ca a fost implicat intr-un accident rutier. Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a lui Vasile Ionut Oprisan pentru savarsirea infractiunilor de furt calificat, conducerea unui vehicul fara permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Potrivit procurorilor, in noaptea de 22 spre 23 februarie, acesta s-a deplasat pe jos din zona unui restaurant din zona centrala a orasului Gura Humorului, unde a consumat bauturi alcoolice, spre parcarea din spatele blocului nr. 39 de pe B-dul Bucovina din orasul Gura Humorului. In parcarea respectiva, Vasile Ionut Oprisan a tras de manerul portierei autoturismului marca Nissan Micra, portiera care, conform imaginilor surprinse de camerele de supraveghere video din zona, pare ca era neasigurata corespunzator. La ora 02:54, autoturismul condus de barbat a parasit parcarea respectiva, iar la ora 03:04 este surprins in timp ce paraseste orasul Gura Humorului si se deplaseaza spre municipiul Suceava. In continuare, individul a condus autoturismul pe DN 17 in directia municipiului Suceava pana la sensul giratoriu de pe raza comunei Paltinoasa, intorcandu-se spre orasul Gura Humorului pana la Km 222 + 800 m, unde, pe fondul starii de ebrietate in care se afla, a patruns pe contrasens si a iesit de pe partea carosabila, autoturismul rasturnandu-se de cateva ori pe campul din apropiere. Desi a suferit vatamari corporale in urma accidentului in zona capului, barbatul a reusit sa iasa din autoturism si s-a deplasat pe jos o distanta de aproximativ 400 metri, ajungand in zona unei statii de combustibil unde a fost observat de martorul B.A. care a apelat SNUAU 112 solicitand prezenta unei ambulante pentru a-i acorda ingrijiri medicale lui Oprisan. Acesta i-a povestit martorului ca a fost batut in cursul noptii de niste prieteni care apoi l-au abandonat in acel loc. De asemenea, individul le-a declarat si politistilor ajunsi la fata locului ca leziunile provin de la faptul ca in cursul acelei nopti a fost batut de numitul L.C. si de alte persoane necunoscute, nerecunoscand ca a condus autoturismul Nisan Micra gasit abandonat si avariat in afara partii carosabile. Ulterior, pe parcursul procesului penal, Oprisan a recunoscut savarsirea faptelor. "Totodata, s-a solicitat instantei de judecata mentinerea starii de arestare preventiva a inculpatului dispusa anterior, avand in vedere ca privarea de libertate a acestuia este in continuare necesara pentru inlaturarea unei stari de pericol pentru ordinea publica, motivat de starea de pericol deosebita creata pentru siguranta circulatiei pe drumurile publice prin savarsirea infractiunilor la regimul rutier, materializata in producerea unui accident rutier prin patrunderea pe contrasens si iesirea de pe partea carosabila in conditiile in care soseaua era in linie dreapta, doar sansa facand ca urmarile faptelor inculpatului sa nu fie mult mai grave, precum si de faptul ca inculpatul este recidivist, suferind o condamnare de 6 ani inchisoare pentru savarsirea unei infractiuni de viol, fiind liberat conditionat la data de 21 septembrie 2017 cu un rest de pedeapsa de 392 zile", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Parchetul de pe langa Judecatoria Gura Humorului.

Individul de 26 de ani a violat doua tinere, sub amenintarea cu moartea, dupa ce le-a luat cu forta din strada si le-a dus in locuri retrase. Una din victime a fost atacata pe cand se intorcea seara de la serviciu si tarata pe un teren viran a unei foste mori din Stroiesti.