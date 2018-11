Vitezomanul care a spulberat o mama si pe fiica ei pe trecere de pietoni, arestat preventiv

Soferul de 26 de ani, care miercuri dupa amiaza a spulberat pe trecerea de pietoni de la Tribunalul Suceava o mama si un copil in carut, a fost arestat preventiv, joi seara. Tanarul, pe nume Chetrariu Iulian, din Mitocu Dragomirnei, este cercetat pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. El a fost prezentat instantei joi dupa amiaza iar judecatorii au decis sa ramana in arest. Acesta a spulberat pe trecerea de pietoni de la Tribunalul Suceava o mama si pe fiica acesteia. Femeia de 40 de ani, jandarm, pe nume Irina Airinei, a murit la spital in urma leziunilor suferite iar fetita ei, de un an si sase luni se zbate intre viata si moarte, avand grave leziuni cerebrale. Cele doua au fost proiectate in urma impactului violent la zeci de metri distanta, pe trotuar. Individul care a provocat accidentul gonea prin centrul Sucevei si nu a avut timp nici sa franeze.