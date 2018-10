Volovat. Coliziune frontala intre o masina si o autoutilitara, din cauza vitezei FOTO

Coliziune frontala intre un autoturism si o autoutilitara. Accidentul a avut loc sambata, in jurul orei 12.20, pe DJ 178, pe raza localitatii Volovat. In timp ce conducea autoturismul, din cauza vitezei excesive, un localnic de 20 de ani, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat în coliziune frontala cu autoutilitara condusa regulamentar din sens opus de un barbat de 42 de ani, din aceeasi localitate care, pentru a evita impactul, a virat usor spre stanga, patrunzand pe sensul opus de mers. In urma accidentului, a rezultat ranirea tanarului de 20 de ani. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.