Volovat. Un copil de trei ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o masina

Un baietel de trei ani din Volovat a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o masina. Accidentul a avut loc marti, in jurul orei 19.00, pe un drum comunal neclasificat, din comuna Volovat. In timp ce conducea autoturismul, ajuns in apropierea intersectiei cu DJ 178, un localnic de 23 de ani a surprins si accidentat minorul care, fiind nesupravegheat, s-a angajat in traversarea strazii in fuga, prin spatele unui autoturism oprit. Din accident, a rezultat ranirea baietelului, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.