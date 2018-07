Voluntar pentru Radauti - editia a II-a

La initiativa grupului "Radautiul civic", printre activitatile desfasurate cu ocazia Zilelor Municipiului Radauti 2018, a avut loc editia a II-a a evenimentului "Voluntar pentru Radauti", un eveniment dedicat promovarii voluntariatului. Activitatea s-a desfasurat in zilele de 7 si 8 iulie, intre orele 14:00 - 19:00 in parcul central din Radauti, iar voluntarii si-au amplasat standuri si au organizat mini-activitati cu obiectivul principal de a promova voluntariatul si implicarea in comunitate. Alte 11 asociatii sau grupuri de initiativa implicate in actiuni de voluntariat in Municipiul Radauti s-au alaturat actiunii in calitate de participanti, printre care: Bucovina Build & Travel(Habitat pentru Umanitate Radauti), Asociatia Bafi, Centrului Social "Maria Ward", Salvati Copiii - Subfiliala Radauti, Asociatia UMANIA - Forumul pentru Fuziune Sociala, Fundatia ICAR, Consiliul Elevilor de la Colegiul National "Eudoxiu Hurmuzachi", Consiliul Elevilor de la Colegiul Tehnic Radauti, Consiliul Elevilor de la Colegiul "Andronic Motrescu", Clubul Radauti Toastmasters, precum si Fundatia "ALI pentru animale". Cei aproape 20 de voluntari prezenti au vorbit cu zeci de trecatori despre organizatiile lor, despre actiunile desfasurate in trecut, dar si despre actiunile pe care doresc sa le desfasoare in viitor. Organizatorii considera ca societatea nu trebuie sa astepte ca schimbarile pozitive sa vina mereu de la terti, ci sa constientizeze ca ea are capacitatea si potentialul de a se implica direct si a pune umarul la rezolvarea problemelor locale. In cadrul evenimentului, fiecare organizatie si-a prezentat actiunile proprii. Printre activitatile derulate in cadrul evenimentului s-au numarat urmatoarele: strangerea de semnaturi de catre echipa "Radautiul Civic" pentru una dintre ultimele campanii civice din Radauti "Petitia pentru salvarea lacului din parcul Alexandru Sahia", activitati de educatie non-formala pentru copiii prezenti sustinute de organizatia Salvati Copiii, un atelier despre vorbitul in public, dar si o consultare a cetatenilor, acestia fiind intrebati ce isi doresc pentru Radauti. Asociatia Bafi si-a prezentat activitatea din acest an(evenimentul "Iubim Padurea" de la Palma Sucevita), dar si intentiile pentru urmatoarea perioada: colectare medicamente si cosmetice expirate(pentru a fi distruse intr-un mod responsabil fata de mediu), campanii de plantare, cursuri de dans, actiuni sociale pentru centre de plasament, camine de batrani si persoane defavorizate. "Multumim tuturor voluntarilor implicati, organizatiilor, cetatenilor care ne-au vizitat, Asociatiei Bucovina Build and Travel pentru sprijinul logistic si Primariei Radauti pentru aprobarea de amplasare a standului Voluntar pentru Radauti si deschidere. Ne bucuram ca evenimentul a ajuns deja la editia a II-a, fiind un proiect unic pentru un municipiu de dimensiunea Radautiului si speram ca el sa devina o traditie" a declarat Florin Tiperciuc, coordonator al initiativei.