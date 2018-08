Vornicenii Mari. Cioban captiv intre ape, salvat de pompieri FOTO

Cioban captiv intre ape, salvat de pompieri. Miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, pompierii militari suceveni au intervenit in satul Vornicenii Mari, din comuna Moara, unde o stana a fost inconjurata de ape, in urma cresterii debitului unui parau si a scurgerilor provenite de pe versanti. Ciobanul si animalele sale, trei capre, trei iezi, doi caini si doi catei au ramas izolati si a fost necesara interventia militarilor pentru salvarea lor. Un echipaj cu o barca pneumatica a ajuns la fata locului si a preluat ciobanul, nu inainte ca animalele sa fie duse intr-un loc mai inalt si sigur.