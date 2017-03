Wizz Air anunta un parteneriat cu Chubb pentru asigurari de calatorie

Wizz Air anunta semnarea unui parteneriat cu Chubb, pentru a le oferi clientilor asigurari de calatorie si pentru zbor. Calatorii care rezerva zboruri prin intermediul wizzair.com si al aplicatiei Wizz Air pentru mobil pot adauga atat asigurarea de calatorie sau de anulare, sau pe ambele, in functie de locatie, amandoua fiind oferite de Chubb. Serviciile vor acoperi 23 de tari din Europa si vor fi disponibile in 17 limbi. "La Wizz Air ne-am angajat sa oferim cele mai mici tarife posibil si o experienta excelenta pe parcursul calatoriei cu Wizz. Chubb este un partener care le va oferi pasagerilor solutii de asigurare personalizate si ii va lipsi de griji pentru o calatorie si mai placuta. Vom continua sa ne imbunatatim portofoliul de servicii si de produse pentru a raspunde cat mai bine nevoilor clientilor nostri dornici sa calatoreasca.", a declarat George Michalopoulos, chief commercial officer la Wizz Air.

Donna Dorairajoo, manager regional, Asigurari de calatorie Chubb in Europa, Eurasia si Africa, a declarat: "Suntem mandri sa colaboram cu una dintre cele mai de succes companii aeriene low-cost din Europa, care a crescut constant spre succes de la momentul infiintarii in 2003. Clientii Wizz Air pot de acum sa beneficieze de ofertele noastre pentru calatorii si anularea zborului care combina conditii beneficie, un pret atractiv si, mai presus de toate, servicii excelente si asistenţa in caz de urgente si sesizari".