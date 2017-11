Wizz Air anunta zboruri zilnice dinspre Suceava spre Londra

De anul viitor se vor opera zboruri zilnice catre Londra de pe Aeroportul Stefan cel Mare Suceava. Wizz Air anunta o extindere masiva la baza sa din Luton, cu adaugarea a patru aeronave Airbus A320 flotei sale de pe acest aeroport pana in iunie 2018. Alocarea a inca patru aeronave Airbus A320, fiecare echipata cu 186 de locuri, face ca numarul total de aeronave din flota Wizz Air de la Luton sa fie cinci, impreuna avand o valoare de 500 milioane de dolari si continuand in acest fel cresterea impresionanta a Wizz Air in Marea Britanie.In ultimele douasprezece luni(pana la 31 octombrie), WIZZ a transportat mai mult de 5,5 milioane de pasageri pe rutele sale din Luton, cu o crestere cu 11% fata de 2016, devenind astfel cel de-al doilea transportator ca marime de pe aeroportul din Luton. Wizz Air isi extinde capacitatea la Luton cu 15% in fiecare an si va oferi in 2018 mai mult de 6,9 milioane de locuri pe cele 46 de rute catre 20 de tari.Ca urmare a acestei extinderi semnificative, WIZZ este incantat sa ofere cinci noi rute calatorilor din Marea Britanie aflati in cautarea urmatoarei lor aventuri in strainatate. Vor fi operate zboruri zilnice catre frumoasele orase Larnaca in Cipru si Bratislava in Slovacia, in timp ce alte patru zboruri pe saptamana vor avea loc catre Tallinn in Estonia, dar si trei zboruri pe saptamana spre Tirana in Albania si Liov in Ucraina. Biletele pentru noile rute sunt deja puse in vanzare si pot fi rezervate de la doar 26,99 lire sterline(un singur sens, cu toate taxele incluse) pe wizzair.com.Aeronava suplimentara va permite WIZZ sa mareasca frecventa zborurilor pe trei dintre cele mai populare rute ale acesteia. Incepand cu primavara anului 2018, zborurile catre Tel Aviv si Suceava devin zilnice, iar zborurile din Pristina vor creste de la doua la trei ori pe saptamana, demonstrand in continuare angajamentul Wizz Air fata de clientii sai din Regatul Unit si creand oportunitati de calatorie si mai interesante in Europa si in afara acesteia.Noua aeronava si rutele suplimentare vor crea 150 de locuri noi de munca la nivel local, directe, in cadrul companiei, ceea ce va insemna cresterea numarului de angajati WIZZ la Luton la 180, toti instruiti sa ofere cele mai inalte standarde in ceea ce priveste serviciile pentru clienti si siguranta in domeniul aviatiei, asigurand in acelati timp o experienta deosebita pasagerilor in fiecare etapa a calatoriei lor cu Wizz Air.





Cele mai noi rute Wizz Air de pe Luton

Destinatia Zilele de operare Incepe din Tarife de la Larnaca, Cipru zilnic 30 mai 2018 26,99 lire sterline/29,99 euro

Tirana, Albania marti, joi, sambata 31 mai 2018 26,99 lire sterline/29,99 euro

Bratislava,Slovacia zilnic 20 iunie 2018 26,99 lire sterline/29,99 euro

Tallinn, Estonia luni, miercuri, joi, duminica 17 septembrie 2018 26,99 lire sterline/ 29,99 euro

Lviv, Ucraina marti, joi, sambata 18 septembrie 201 26,99 lire sterline/ 29,99 euro



Cresterea frecventelor rutelor Wizz Air deja existente pe Luton:

Destinatia Zboruri saptamanale De la:

Tel Aviv, Israel zilnic,de la 4 25 martie 2018

Suceava, Romania zilnic,de la 5 20 mai 2018

Pristina, Kosovo 3 de la 2 25 martie 2018





Owain Jones, Chief Corporate Officer la Wizz Air a declarat: "Astazi anuntam din nou noutati interesante pentru clientii din Marea Britanie si aratam inca o data angajamentul Wizz Air fata de tara. Suntem incantati ca la doar 9 luni de la deschiderea bazei de la Luton, anuntam deja o extindere importanta prin alocarea a patru aeronave Airbus A320 aditionale flotei de la Luton. Investitia noastra aduce beneficii comunitatii locale prin crearea a 150 de locuri de munca directe, precum si facilitarea a mai multor posturi in aviatie si in industriile conexe. Reteaua Wizz Air din Luton se va extinde cu cinci noi rute, spre Larnaca in Cipru, Tallin in Estonia, Lviv in Ucraina, Bratislava in Slovacia si Tirana in Albania, si va genera mai multe optiuni pentru pasageri si mai multe oportunitati pentru a descoperi Europa pe rutele WIZZ cu tarife scazute. Echipa noastra cu oameni prietenosi si dedicati este nerabdatoare sa ii intampine la bord pe pasagerii nostri, pentru a se bucura de cele mai mici tarife WIZZ si de servicii excelente".

Nick Barton, Chief Executive Officer la Aeroportul Luton a declarat: "Anuntul ca Wizz Air isi extinde operatiunile la LLA este o veste foarte buna pentru pasageri, aeroport si economia locala. Procesul nostru de reinventare este concentrat pe oferirea unei experiente si mai bune pentru mai multi pasageri, iar asta include si cresterea numarului de destinatii. Suntem nerabdatori sa dezvoltam cooperarea deja puternica pe care o avem cu WIZZ pe masura ce oferim un aeroport LLA mai mare si mai bun".