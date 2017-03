Wizz Air lanseaza orarul de iarna si ofera 500.000 de bilete cu 25 la suta reducere

Wizz Air a lansat orarul de iarna 2017 pentru tara noastra. Wizz Air creste frecventa zborurilor in intreaga retea din Romania cu o medie de 13% si ofera mai mult de 3 milioane de locuri pentru sezonul de iarna, pe 133 de rute la pret redus spre 22 de tari din intreaga Europa si nu numai, de pe zece aeroporturi locale. Pentru a sarbatori sezonul viitor, Wizz ofera o promotie de o zi de 25%(reducerea de 25% se aplica pentru tarife, care includ taxele, costurile obligatorii si un bagaj de mana micmax.: 42 x 32 x 25 cm, dar exclud taxa de administrare. Aceasta promotie se aplica pe 9 martie, de la ora 00.00 pana la miezul noptii. Pretul se aplica numai pentru rezervarile efectuate pe wizzair.com sau prin intermediul aplicatiei Wizz pentru mobil. Perioada de calatorie trebuie sa se incheie pana pe 31 mai 2017) pentru mai mult de 500.000 de locuri pentru toti pasagerii ce rezerva calatorii astazi, 9 martie, pana la miezul noptii. Pasagerii care isi planifica vacanta pentru sezonul de iarna pot alege dintre cele 56 de destinatii Wizz Air disponibile in reteaua din Romania, inclusiv Dubai, Tenerife, Lamezia Terme, Tel Aviv, Lisabona sau Malaga, locuri cu soare tot timpul anului. Iar pentru cei care vor sa se bucure de un city-break, reteaua Wizz ofera o multime de orase interesante precum Roma, Berlin, Billund, Stockholm sau Bruxelles. Wizz Air cauta mereu sa ofere si mai multe oportunitati pasagerilor din Romania, si adauga peste 350.000 de locuri la pret redus pentru orarul de iarna 2017, ceea ce reprezinta o noua crestere, cu 13%, in comparatie cu programul de iarna din 2016. Pentru 2017, Wizz a anuntat deja inceperea a 14 noi rute spre noua tari din Romania, precum si adaugarea de noi aeronave bazelor din Cluj-Napoca si Craiova. Anul acesta Wizz Air va avea alocate 22 de aeronave in Romania, inclusiv cinci aeronave Airbus A321 noi, ultra eficiente, de ultima generatie cu 230 de locuri si va angaja peste 750 de membri de echipaj orientati catre pasageri. Deja cea mai mare companie aeriana din Romania, de la primul sau zbor din tara noastra compania a transportat mai mult de 28 de milioane de pasageri spre si catre Romania, pe rutele sale cu preturi scazute si cu servicii excelente la bord. "Wizz Air anunta cu bucurie orarul de iarna 2017 ce ofera 133 de rute la pret redus spre 22 de tari din toata Europa si nu numai. Numeroase destinatii cunoscute atat pentru calatorii de business, cat si pentru vacanta, cum ar fi Barcelona, Londra, Eindhoven sau Lisabona, sunt deja accesibile pasagerilor din Romania, de pe 10 aeroporturi locale, in programul de iarna. Astazi oferim pasagerilor Wizz o reducere speciala de 25% pentru mai mult de 500.000 de locuri pentru rezervarile efectuate pana la miezul noptii. Ii incurajam pe pasagerii nostri avizati sa isi rezerve vacantele pentru viitorul sezon de iarna si sa se bucure de serviciile noastre excelente la bordul aeronavelor flotei noastre moderne Airbus!", a declarat Sorina Ratz, Wizz Air communications manager.