Wizz Air lanseaza trei rute noi din Suceava si creste frecventele de zbor cu ocazia Pastelui si sezonului estival

Wizz Air introduce trei rute noi de la Aeroportul International din Suceava spre Treviso, Bologna si Roma Ciampino, in Italia. Pe langa aceste noi servicii, pasagerii din Bucovina vor avea posibilitatea sa calatoreasca mai des spre Italia si Marea Britanie in timpul sezonului estival, precum si in timpul sarbatorilor pascale cu doua zboruri speciale de la mijlocul lunii aprilie spre Roma, Bologna si Milano. Biletele sunt deja disponibile si pot fi rezervate pe wizzair.com , cu preturi pornind de la 69 lei( un singur segment, cu toate taxele obligatorii incluse).La doar sase luni de la primul zbor Wizz de pe aeroportul din Suceava, compania ofera acum cinci rute spre Italia si Marea Britanie. Cautand mereu sa vina in intampinarea nevoilor pasagerilor, Wizz Air creste frecventa zborurilor in timpul sezonului estival si ofera acum trei zboruri pe saptamana spre Roma Ciampino si Bologna si patru zboruri spre Milano Bergamo, respectiv cinci zboruri saptamanale spre Londra Luton. Sorina Ratz, Communications Manager la Wizz Air a declarat: "Suntem incantati sa va oferim astazi mai multe noutati pentru clientii din Bucovina si sa sarbatorim lansarea a trei noi rute din Suceava, spre Venetia Treviso, Bologna si Roma Ciampino, in Italia. In calitate de cel mai mare operator aerian din Romania cu tarife reduse in mod constant, continuam sa ne extindem reteaua regionala si sa sustinem piata locala de munca in sectoarele aviatiei si turismului, consolidand, totodata, relatiile de afaceri intre tari. Suntem permanent in cautare de moduri de a raspunde asteptarilor clientilor, astfel ca, odata cu noile rute, pasagerii din Bucovina vor avea oportunitatea sa calatoreasca mai des in Italia si in Marea Britanie pe parcursul vacantei de Paste, cu ajutorul zborurilor speciale programate pentru jumatatea lunii aprilie, precum si pe parcursul sezonului cald. Echipajul nostru prietenos ii asteapta pe pasagerii Wizz la bord pe oricare dintre cele cinci rute disponibile de la aeroportul Suceava".