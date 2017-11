Workshop pe tema piciorului diabetic la Spitalul Judetean Suceava

In perioada 15-17 noiembrie in incinta Spitalului Judetean Suceava va fi organizat cel de al IV lea workshop & hands-on pe tema piciorului diabetic si al tratamentului minim invaziv al acestuia sub denumirea: "Workshop & Hands-On si tratamentul minim invaziv in ischemia critica la piciorul diabetic". Acest eveniment este organizat de catre Societatea de Neuropatie Diabetica, in colaborare cu Asociatia de Podiatrie si in parteneriat cu Societatea de Neuroradiologie si Radiologie Interventionala din Romania, care si-au propus, o serie de initiative menite sa atraga atentia asupra complicatiilor diabetului zaharat, a riscurilor implicate de piciorul diabetic, dar si de orizonturile pe care le abordeaza radiologia interventionala in ceea ce priveste tratamentul endovascular al acestei afectiuni. Sectia de Diabet din cadrul Spitalului de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava partener al evenimentului, are in componenta o echipa capabila de o abordare multidisciplinara, dedicata ingrijirii picioarelor persoanelor cu diabet care este compusa din diabetolog, neurolog, nefrolog, chirurg vascular, chirurg generalist, ortoped, podiatru, radiolog interventionist si asistenti medicali educatori.Rezultatele clare ale tratamentului minim invaziv au determinat reducerea cu pana la 50% a amputatiilor la nivelul Spitalului de Urgenta Judetean Suceava, creand premisele unui astfel de eveniment.La acest eveniment international Workshop & Hands-On si tratamentul minim invaziv in ischemia critica la piciorul diabetic axat pe tratamentul minim invaziv sunt invitati participanti din tara si strainatate, personalitati medicale, profesori si doctori care formeaza echipa multidisciplinara de tratament al piciorului diabetic. Pe durata seminarului vor fi prezentate si tratate cazuri ale pacientilor cu aceasta afectiune.