ZILELE SUCEVEI debuteaza joi. Vor fi ample manifestari cultural artistice. Vezi programul!

Concertele se vor desfasura in parcarea Iuliul Mall.

Zilele Sucevei 2017, organizate de Primaria Suceava, 2017 se vor desfasura in perioada 22-25 iunie. Organizatorii au planificat manifestari culturale si artistice ample si pentru toate gusturile. Nume mari ale scenei precum Gheorghe Zamfir sau Nicolae Botgros cu Orchestra Lautarii din Chisinau urmeaza sa concerteze la Suceava. Manifestarile artistice se vor derula in parcarea Iulius Mall. Primaria municipiului Suceava aloca acetor evenimente suma de 150.000 lei, iar Iulius Mall 50.000 lei, asigurand, de asemenea, bransamentul electric in parcare dar si terenul aferent desfasurarii manifestarilor. Joi, 22 iunie, cu incepere de la ora 18:00, vor urca pe scena tinere talente sucevene, interpreti de muzica populara de la Scoala de Arta Ion Irimescu dar si Andy C. Vineri, 23 iunie, tot de la ora 18:00, vor concerta: Soulman (saxofon), Unison Band – Alina Iosif, Bucovina Dance Studio, Nineka, Bere Gratis si maestrul Gheorghe Zamfir. Sambata, 24 iunie, va fi o zi speciala a manifestarilor, care va debuta la la ora 14:00 cu Fanfara Bucovina a Primariei Municipiului Suceava. Tot sambata se va face deschiderea oficiala a Zilelor Sucevei. Primarul Ion Lungu va inmana Diplome de Cetatean de Onoare si vor fi sarbatorite in cadru festiv cuplurile care implinesc 50 de ani de la casatorie. Sambata vor concerta la Suceava artisti precum: Nicolae Botgros si Orchestra Lautarii din Chisinau, Ana Ilca Muresan, Cristina Gheorghiu, Adriana Bucevschi, Andra Matei, Adelina Fulga. Duminica, 25 iunie, de la ora 16:00 vor urca pe scena:Grupul Moldova, Ansamblul Artistic Ciprian Porumbescu, Mirela Aanei, Doddy, Bucovina Dance Studio, Oana Radu si Celia. Seara va culmina cu un foc de artificii oferit tot de Primaria Suceava.