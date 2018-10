Zaharesti. Trei persoane au fost ranite dupa ce masina in care se aflau a intrat in coliziune cu un cap de pod

Trei persoane au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in coliziune cu un cap de pod. Accidentul a avut loc sambata dimineata, in jurul orei 05.30, pe raza satului Zaharesti, comuna Stroiesti. Trei persoane au fost ranite dupa impactul unui autoturism cu un cap de pod. La fata locului au intervenit modulul SMURD al Detasamentului de Pompieri Suceava si doua echipaje SAJ. Victimele au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava.

Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.