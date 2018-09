Zboruri charter de pe Aeroportul Stefan cel Mare spre Egipt, de anul viitor

Zboruri directe de pe Aeroportul Stefan cel Mare Suceava spre Egipt, incepand de anul viitor. Agentia de turism Campion Tour a anuntat joi ca vor fi operate zboruri charter din Suceava catre Egipt, in Hurghada.Primul zbor spre aceasta destinatie va fi in data de 24 mai 2019 iar ultimul pe 27 septembrie 2019. Pachetele cu reduceri Early Booking au fost puse deja in vanzare iar rezervarile se pot face la info@campiontour.ro sau la nr. de tel 0330 803 110.Tarifele pentru un sejur all inclusive pentru doua persoane, la un hotel de patru stele, pornesc de la 1.024 de euro.