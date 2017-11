Zboruri directe spre Bodrum de pe Aeroportul Stefan cel Mare Suceava

Din luna iunie a anulului viitor se vor opera zboruri directe catre statiunea turceasca Bodrum de pe Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava. Zborul charter Suceava - Bodrum se va opera in fiecare zi de luni, incepand din 4 iunie pana pe 10 septembrie 2018. Una din agentiile care ofera preturi atractive la pachetele de vacanta in Bodrum, cu zbor direct din Suceava, este Campion Tour. Bodrum, cu atmosfera sa boema, este o localitate pitoreasca situata pe coasta egeeana, pe o peninsula in apropierea insulei Kos. Va puteti bucura de privelistea oferita de casele albe situate pe strazile inguste ale orasului Bodrum, puteti innota in marea curata si albastru sau distra in noptile pline de divertisment si muzica. Bodrum este una dintre cele mai frumoase si cosmopolite statiuni din Turcia. In orice moment al zilei sau noptii, se intampla ceva. In regiunea Bodrum veti gasi un climat mediteranean si o vreme intotdeauna temperata. Temperatura medie este de 15 grade C iarna, iar vara este de 30 grade C. Cu toate acestea, nivelul de umiditate nu este mare. Populatia peninsulei, in afara sezonului este de circa 120 mii de locuitori, cu aproximativ 32 de mii in orasul Bodrum. In timpul verii populatia ajunge la 700 mii. Centrul si statiunile din imprejurimi, cum ar fi Turgutreis, Gumusluk, Yalkavak, Gundogan, Golturkbuku, Torba, Yaliciftlik, Gumbet, Bitez si Ortakent, renumite pentru plajele lor de nisip si frumusetea naturala, precum si pentru casele sale albe tipice cu ferestre albastre, incanta fiecare vizitator. Bodrum are numeroase optiuni de cazare, pentru bugete si gusturi diferite. Are o capacitate totala de 80 de mii de paturi si aproximativ 600 de hoteluri, pensiuni, vile sau aparthoteluri. Dintre acestea, aproximativ 200, cu un total de circa 37 mii de paturi, au clasificari din partea Ministerul Turismului. Celelalte sunt conduse de municipalitati sau sunt sub licenta biroului guvernatorului regiunii, avand de asemenea conditii bune de cazare.