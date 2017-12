Zece biciclete electrice achizitionate cu fonduri elvetiene au ajuns la Suceava FOTO

Joi au ajuns la Suceava zece biciclete electrice achizitionate de Primaria Suceava cu fonduri elvetiene, in cadrul Proiectului "Electromobilitate-Vehicule electrice pentru o municipalitate verde". Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost la fata locului si a verificat cum se incarca aceste mijloace de transport. "Am verificat la fata locului cum se face gestionarea lor si incarcarea lor la sistemul fotovoltaic. De asemenea, am facut o proba cu una dintre biciclete. Concluzia: cu un efort minim obtinem o deplasare rapida si eficienta", a precizat edilul.