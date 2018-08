Zece focuri de arma la Nisipitu pentru prinderea unor contrabandisti de tigari FOTO

Contrabandistii au abandonat doua autoturisme de teren si tigari in valoare de 132.800 lei.

Zece focuri de arma la Nisipitu pentru prinderea unor contrabandisti de tigari. La nivelul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei s-a declansat vineri o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 22.00, politistii de frontiera in cooperare cu lucratori din cadrul Politiei Vicovu de Sus au identificat pe un drum forestier, pe raza localitatii Nisipitu, un autoturism de teren marca Jeep Grand Cherokee, despre care existau date ca transporta tigari de provenienta ucraineana.Oamenii legii au efectuat semnalele regulamentare in vederea opririi pentru control a masinii, insa soferul nu a oprit, continuandu-si deplasarea in mare viteza. Acestia au efectuat somatiile legale prin voce, dar conducatorul autoturismului nu s-a supus acestora, fapt pentru care au folosit armamentul din dotare, fiind trase zece focuri de avertisment in plan vertical, conform prevederilor legale in vigoare.Dupa cativa kilometri, autoturismul in cauza a fost descoperit abandonat, iar in interior au fost observate mai multe colete cu tigari. Totodata, in imediata apropiere a mai fost descoperit un autoturism de teren abandonat, marca Mitsubishi Shogun, care s-a constatat ca a fost folosit la activitatea infractionala. In continuare, s-a luat masura conducerii celor doua autoturisme la sediul institutiei, unde, in urma inventarierii coletelor din Jeep, a rezultat cantitatea de 11.350 pachete de tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana. Tigarile, in valoare de 132.800 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, iar autoturismele de teren, cu numere de inmatriculare specifice Marii Britanii, au fost indisponibilizate in vederea continuarii cercetarilor.Politistii de frontiera efectueaza cercetari pentru identificarea persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.